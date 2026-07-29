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A transição energética está a transformar setores inteiros da economia, da produção de energia às redes inteligentes, passando pela mobilidade sustentável e pela eficiência energética. No entanto, esta transformação tecnológica enfrenta um obstáculo crescente: a escassez de profissionais qualificados para responder às novas exigências do mercado.

É precisamente neste contexto que o ISQ Academy tem vindo a desenvolver novos programas de formação no âmbito da Aliança para a Transição Energética. Segundo Margarida Segard, a procura por competências ligadas à energia, sustentabilidade e digitalização continuará a aumentar nos próximos anos. Estudos europeus apontam para a necessidade de mais de 3,5 milhões de profissionais na área da energia até 2030, abrangendo funções tão diversas como engenharia, manutenção, armazenamento, distribuição de energia e novas tecnologias como o hidrogénio.

Os programas criados pela academia procuram responder a esta necessidade através de percursos formativos que combinam competências técnicas, transição digital e sustentabilidade. Ao contrário dos modelos tradicionais, estas formações foram desenhadas em colaboração com empresas, universidades e centros tecnológicos, procurando aproximar o ensino das necessidades reais da indústria.

Além do reforço de competências para profissionais já integrados no mercado de trabalho (upskilling), o ISQ Academy está também a apostar na requalificação de pessoas provenientes de outras áreas profissionais (reskilling), incluindo desempregados e profissionais que procuram mudar de carreira. Em muitos casos, os programas incluem componentes de empreendedorismo para ajudar os participantes a transformar conhecimento técnico em novos projetos e negócios.

Apesar do crescimento da oferta formativa, Margarida Segard alerta que a falta de talento continua a ser um dos principais bloqueios à transformação das empresas. Segundo a responsável, muitas organizações têm dificuldade em encontrar profissionais que combinem competências verdes e digitais, duas áreas cada vez mais interligadas na nova economia energética.



Olhando para o futuro, a diretora do ISQ Academy acredita que a inteligência artificial terá um papel cada vez mais relevante na personalização da aprendizagem, permitindo criar percursos formativos ajustados às necessidades específicas de cada profissional. Ao mesmo tempo, tecnologias como a realidade virtual e a realidade aumentada deverão tornar-se ferramentas essenciais na formação técnica, especialmente em ambientes industriais e energéticos complexos.

Sabe mais no episódio mais recente do podcast “Conversas com Boa Energia”, que contou com a participação de Margarida Segard, diretora do ISQ Academy, já disponível no canal de YouTube do The Next Big Idea e no Spotify.

O “Conversas com Boa Energia” é uma parceria entre a Aliança Para a Transição Energética e o The Next Big Idea e conta com o apoio do PRR. Sabe mais sobre o Plano de Recuperação e Resiliência em https://recuperarportugal.gov.pt/

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