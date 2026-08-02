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Sami Pajari e Marko Salminen venceram o Rali da Finlândia, décima prova da temporada de 2026 do WRC. A dupla finlandesa ficou na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmonson (Toyota) e de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota).

"É muito especial vencer em casa. Esta vitória foi dura, foi um rali intenso. Sinto-me muito bem. Foi muito bom vencer na Estónia [1.ª vitória no WRC], mas em casa é sempre algo especial. Não tem sido fácil para os finlandeses", afirmou Pajari na entrevista final, no pódio.

Para além dos pontos pela vitória, Pajari também conquistou pontos extra pelo Super Domingo e pela PowerStage, o que eleva a sua posição no campeonato de pilotos. O finlandês é agora segundo, a 30 pontos de Evans, que mantém a liderança do campeonato, num rali onde capotou, viu os mecânicos reconstruirem o Toyota, e mesmo assim terminou no pódio. Faltam agora quatro provas para o final da temporada.

"Sinto-me com muita sorte. Este é um rali onde não esperas perder tanto tempo e mesmo assim ficar no pódio. A chuva de sexta-feira ajudou e os mecânicos fizeram um grande trabalho", revelou Evans.

O rali também ficou marcado pelo acidente violento de Sébastien Ogier e Julien Ingrassia. Na Prova Especial de Classificação 17, a dupla saiu de estrada e bateu forte, com ambos a passarem a noite de sábado para domingo no hospital.

Nas redes sociais, Ogier agradeceu a Ingrassia, que regressou ao lado do nove vezes campeão do mundo devido à ausência do agora habitual navegador Vincent Landais. De recordar que Ogier e Ingrassia conquistaram juntos oito títulos mundiais - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021.

"O importante é que estamos inteiros, por isso um grande obrigado à equipa por construir um carro forte. Também tenho de agradecer ao Julien por cuidar de mim imediatamente depois do impacto e acalmar a minha família também", escreveu.

Para além da vitória finlandesa na classificação geral, nos carros da categoria Rally2, Jari-Matti Latvala, navegado por Juho Häninen, venceu. A vitória é a quarta de Latvala no rali da Finlândia, com o atual diretor de equipa da Toyota Gazoo Racing WRT a ficar bastante contente com a sua prestação, explicando no final que "tem sido meu senho, desde que me tornei piloto de fábrica, e aí não terminei bem a minha carreira. Por isso, queria mais uma vez vencer algo no Mundial de Ralis. Sei que é nos Rally2, mas foi uma excelente luta com os jovens daqui".

O WRC segue agora para a América do Sul, com uma dupla jornada que inclui o Rali do Paraguai e o Rali do Chile, antes de regressar à Europa para o Rali Itália Sardenha. A temporada termina em novembro, no Rali da Arábia Saudita.

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