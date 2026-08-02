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O país encontra-se agora no nível máximo de alerta, numa altura em que um incêndio, que deflagrou na sexta-feira, em Porto Germeno, a cerca de 70 quilómetros a noroeste de Atenas, nas margens do Golfo de Corinto, preocupa população e autoridades.

A AFP cita um meteorologista especializado em incêndios e investigador do Observatório Nacional da Grécia, Théodore Giannaros, que defendeu que "infelizmente, é muito provável - para não dizer quase certo - que este incêndio venha a ser classificado como um megaincêndio".

Segundo relata aquela agência de notícias francesa, na Grécia, os bombeiros enfrentam atualmente vários incêndios em simultâneo, salientando que estão mobilizados em Porto Germeno cerca de 500 operacionais e outros 100 combatem outro incêndio em Aigialia, no norte da península do Peloponeso.

Entretanto, um novo incêndio deflagrou na noite de sábado na ilha de Cefalónia, no mar Jónico.

O ministro grego da Proteção Civil, Evangelos Tournas, declarou no sábado que os bombeiros foram "levados ao limite", lembrando que três bombeiros morreram esta semana no exercício das suas funções: dois em Creta e um no Peloponeso.

Segundo o ministro, a intensidade dos ventos criou "condições extremamente difíceis, provocando numerosas situações em que os aviões não conseguiram recolher água nem efetuar descargas devido à forte turbulência".

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