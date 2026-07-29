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Segundo o Metropolitano, a estação do Cais do Sodré estará "encerrada para trabalhos de sinalização ferroviária no âmbito da futura linha Circular". A reabertura está prevista para 27 de agosto."

Assim, entre 8 e 26 de agosto, a linha Verde funciona entre Telheiras e Baixa-Chiado, nos dois sentidos, sendo que o metro refere para que os utilizadores procurem "as alternativas de transporte de superfície".

Como alternativa, a proposta é a seguinte: a estação Terreiro do Paço (linha Azul) ou recorrer aos seguintes serviços da CARRIS:

Martim Moniz » Cais do Sodré: 760 e 208 (madrugada)

Praça do Comércio/Terreiro do Paço » Cais do Sodré: 728, 735, 781, 782, 206 (madrugada) e 210 (madrugada)

Praça da Figueira » Cais do Sodré/Corpo Santo:15E , 25E e 774 (noturno e fins de semana)

Rossio » Cais do Sodré: 732, 736 (noturno) e 207 (madrugada)

Chiado » Cais do Sodré: 758

O comunicado também refere que os trabalhos "permitirão assegurar a compatibilidade da nova infraestrutura com a rede atualmente em exploração", recordando que "a linha Circular entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2027 e ligará o Rato ao Cais do Sodré, acrescentando mais de dois quilómetros à rede e duas novas estações: Estrela e Santos. O projeto permitirá unir as atuais linhas Amarela e Verde, criando um novo anel circular no centro de Lisboa".

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