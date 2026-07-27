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Os alunos abrangidos pela época especial dos exames nacionais de 2026 que tenham obtido despacho favorável do Presidente do Júri Nacional de Exames (JNE) para a realização de provas e exames estão obrigados a efetuar inscrição na plataforma PIEPE.

A informação foi comunicada pelo Júri Nacional de Exames às escolas, na sequência do disposto no Despacho Normativo n.º 8-B/2026, de 21 de julho, que determina que a inscrição deve ser realizada exclusivamente online.

De acordo com a comunicação oficial do JNE, o período de inscrição decorre entre os dias 27 e 31 de julho de 2026 e cabe às escolas informar os alunos abrangidos da obrigatoriedade deste procedimento.

Na mensagem enviada aos diretores, presidentes das comissões administrativas provisórias e diretores pedagógicos, o presidente do Júri Nacional de Exames, Rui Miguel Pires, recorda que todos os alunos com despacho favorável para realizar provas e exames na época especial estão sujeitos a inscrição obrigatória através da plataforma PIEPE.

A comunidade educativa, em particular os alunos abrangidos, é ainda alertada para a necessidade de cumprir o prazo estabelecido, de forma a garantir a realização das provas e exames na época especial.

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