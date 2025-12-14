Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

1. The Kooks — 6 de março, Sagres Campo Pequeno

Os The Kooks regressam a Lisboa para um concerto em nome próprio, a 6 de março de 2026, no Sagres Campo Pequeno, trazendo o novo álbum “Never/Know”.

A banda britânica, com 18 anos de carreira, chega a esta digressão depois de uma verdadeira reinvenção interna, com mudanças de formação e evoluções sonoras.

Este é um concerto ideal para quem prefere oferecer música com história, energia renovada e um toque de nostalgia.

2. Sara Correia — 7 de março e 7 de dezembro, MEO Arena e Super Bock Arena

A fadista Sara Correia continua a sua ascensão com concertos esgotados em grandes salas. O espetáculo na MEO Arena, em Lisboa, marcado para 7 de março de 2026, já não tem bilhetes disponíveis. Para dar resposta à procura, Sara anunciou um novo concerto no Porto, no Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, para o dia 7 de dezembro de 2026.

Recentemente, Sara lançou o primeiro single do seu próximo álbum, ‘Avisem que eu Cheguei’, com letras escritas exclusivamente por mulheres, incluindo a colaboração de Carolina Deslandes. O sucessor de Liberdade promete reforçar a posição da fadista como uma das vozes mais importantes do fado contemporâneo.

3. Hans Zimmer — 31 de março e 1 de abril, MEO Arena

Hans Zimmer regressa a Lisboa para duas noites que prometem elevar o conceito de concerto sinfónico ao “próximo nível”.

O lendário compositor, vencedor de Óscares e Grammys e responsável por algumas das bandas sonoras mais influentes de Hollywood, apresenta “Hans Zimmer Live – The Next Level” na MEO Arena, nos dias 31 de março e 1 de abril de 2026, após a data extra anunciada devido à elevada procura.

O novo espetáculo promete uma produção totalmente renovada: paisagens sonoras eletrónicas, luzes de grande escala e uma abordagem que vai além dos formatos anteriores.

4. Trovante — 20, 21, 27 e 28 de março, MEO Arena e Super Bock Arena

Os Trovante desafiam os fãs a “viver tudo numa noite”, inspirado num verso da icónica canção Memórias de Um Beijo. Este conceito dá o mote para quatro concertos únicos e irrepetíveis que celebram o legado do grupo na música portuguesa.

Em Lisboa, os concertos acontecem nos dias 20 e 21 de março de 2026, na MEO Arena, enquanto no Porto, o grupo sobe ao palco do Super Bock, nos dias 27 e 28 de março de 2026.

Quatro noites de reencontros com uma banda que marcou gerações, prometendo revisitar clássicos e trazer toda a energia que consolidou os Trovante como um dos grandes nomes da música portuguesa.

5. Tame Impala — 4 de abril e 5 de abril, MEO Arena e Super Bock Arena

Os Tame Impala regressam a Portugal com a “Spring 2026 Tour”, trazendo consigo “Deadbeat”, o álbum que marca uma nova viragem na visão musical de Kevin Parker. O concerto do Porto, na Super Bock Arena, esgotou rapidamente, restando agora a oportunidade de assistir ao espetáculo na MEO Arena, no dia 5 de abril.

Com um novo disco e uma nova estética sonora, esta digressão promete uma metamorfose ambiciosa e um dos concertos mais cobiçados da primavera musical.

6. Rosalía — 8 e 9 de abril, MEO Arena

Rosalía regressa a Portugal em 2026 com a maior digressão da sua carreira: a Lux Tour, que acompanha o impactante novo álbum “LUX”. Com duas datas marcadas na MEO Arena, a 8 e 9 de abril — ambas quase esgotadas — a artista espanhola traz um espetáculo de grande escala que percorre 17 países e 42 concertos.

"LUX", gravado com a London Symphony Orchestra e conduzido por Daníel Bjarnason, é já um fenómeno mundial. A digressão promete traduzir esta grandiosidade para o palco, nesta que é a continuação natural do percurso da artista que já conta com 2 GRAMMYs, 13 Latin GRAMMYs, parcerias de moda internacionais, colaborações marcantes e até a estreia como atriz.

7. Bad Bunny — 26 e 27 de maio, Estádio da Luz

Após o sucesso do seu sexto álbum de estúdio, Bad Bunny anuncia a sua digressão mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, com duas datas confirmadas em Portugal — 26 e 27 de maio, no Estádio da Luz. A digressão, que inclui 23 datas em países como Espanha, Alemanha, França, Itália, Brasil, Japão e Austrália, celebra a herança porto-riquenha do artista e leva o público a mergulhar no universo de Bad Bunny.

Depois de residências em Porto Rico e da série de feitos globais, incluindo a estreia recordista no Tiny Desk da NPR e campanhas de moda com a Calvin Klein, esta digressão marca o seu regresso à Europa desde 2019.

O espetáculo promete envolver os fãs com os grandes êxitos do álbum e as músicas que consolidaram Bad Bunny como um dos artistas mais influentes e inovadores da música global atual.

8. Rock in Rio Lisboa 2026 — 20, 21, 27 e 28 de junho, Parque Tejo

O Rock in Rio regressa a Lisboa em 2026 para a sua 11.ª edição, mantendo o Parque Tejo como recinto oficial do evento. Entre os artistas já confirmados, destacam-se Katy Perry, Linkin Park e Rod Stewart, prometendo quatro dias intensos de música e grandes espetáculos.

No dia 20 de junho, Katy Perry lidera o alinhamento, celebrando os seus maiores êxitos como I Kissed a Girl, Teenage Dream e Fireworks. Nesse mesmo dia, sobem ao palco Pedro Sampaio, Calema e Napa.

No dia 21 de junho, os Linkin Park atuam no Palco Mundo, trazendo a nova vocalista Emily Armstrong e toda a energia da banda, conhecida pela mistura de rock, rap e eletrónica. Também nesse dia passam pelo Palco Mundo Cypress Hill, Kaiser Chiefs, Grandson e The Pretty Reckless.

O dia 27 de junho é marcado pelo icónico Rod Stewart, que apresenta clássicos como Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy? e Sailing, acompanhado por Cyndi Lauper, 4 Non Blondes, Joss Stone, Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Táxi e Syro, prometendo uma noite memorável no Palco Mundo.

9. NOS Alive — 9 a 11 de julho, Passeio Marítimo de Algés

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés de 9 a 11 de julho, prometendo mais uma edição com um alinhamento de primeira classe.

No dia 9 de julho, destacam-se Nick Cave and the Bad Seeds, Twenty One Pilots e A Perfect Circle, acompanhados por Matt Berninger, Dogstar, Alabama Shakes e Tomora.

No dia 10 de julho, o Palco Principal recebe Foo Fighters, Wolf Alice e Skunk Anansie, enquanto The War on Drugs, Jehnny Beth, Zara Larsson, Palaye Royale e The Warning completam um dia imperdível para os fãs de rock e pop internacional.

No dia 11 de julho, o festival fecha com grandes nomes como Florence and the Machine, Lorde e Pixies, e ainda com Buraka Som Sistema, Florence Road e Alessi Rose.

10. The Weeknd — 5 e 6 de setembro, Estádio do Restelo

O fenómeno global The Weeknd traz a digressão After Hours Til Dawn 2026 a Lisboa, com dois concertos marcados para o Estádio do Restelo nos dias 5 e 6 de setembro de 2026. Esta extensão da digressão de estádios recordista celebra os álbuns After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025), e apresenta os maiores êxitos do catálogo do artista.

A digressão inclui também Playboi Carti como convidado especial em todas as datas europeias e do Reino Unido. Antes de chegar a Lisboa, The Weeknd passará pela América Latina, com concertos na Cidade do México, Rio de Janeiro e São Paulo.

A tournée não é só música: cada bilhete vendido contribui com 1€ para o FIFA Global Citizen Education Fund e para o XO Humanitarian Fund do Programa Alimentar Mundial, apoiando educação e combate à fome em todo o mundo.

