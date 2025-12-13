Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além de acessíveis, os presentes feitos em casa permitem adicionar um toque pessoal impossível de replicar numa prenda comprada em loja. Das velas aromáticas a cabazes gourmet, há opções para todos os gostos e níveis de habilidade. Aqui ficam dez sugestões que qualquer pessoa pode preparar com materiais simples e, na maioria dos casos, de forma rápida.

1. Velas aromáticas em frascos reutilizados

As velas artesanais têm ganho popularidade, sobretudo entre quem procura presentes com estética minimalista.

Como fazer: Derrete-se cera vegetal em banho-maria, fixa-se o pavio no centro de um frasco de vidro e verte-se a cera ainda quente. Antes de arrefecer, acrescentam-se algumas gotas de óleo essencial, como lavanda ou laranja-doce. Em cerca de uma hora, a vela estará sólida e pronta a usar. Decorar o frasco com etiquetas e fitas dá o toque final.

2. Bolachas de Natal embaladas em frascos

As bolachas caseiras continuam a ser um clássico da época — e raramente desiludem.

Como fazer: Prepara-se uma receita simples de bolachas de manteiga ou gengibre. Depois de arrefecerem, colocam-se em frascos decorados com tecidos, laços e etiquetas personalizadas. Outra alternativa é oferecer o “mix seco”: farinha, açúcar, especiarias e pepitas de chocolate em camadas dentro do frasco, acompanhado da receita completa.

3. Kit de chocolate quente para os dias frios

Uma prenda acessível, rápida e perfeita para qualquer idade.

Como fazer: Enche-se um frasco pequeno com uma mistura de cacau, açúcar e raspas de chocolate. Acrescentam-se mini marshmallows no topo e fecha-se com uma tampa metálica. Inclui um pequeno cartão com instruções: “Misturar duas colheres de sopa em 200 ml de leite quente”.

4. Bombas de banho artesanais para momentos de relaxamento

Ideais para quem aprecia rituais de autocuidado.

Como fazer: Mistura-se uma chávena de bicarbonato de sódio, meia chávena de ácido cítrico e meia chávena de amido de milho. Juntam-se algumas gotas de óleo essencial e borrifa-se ligeiramente com água até a mistura ganhar consistência de areia húmida. Pressiona-se a massa em moldes redondos e deixa-se secar durante 24 horas.

5. Mini cabaz gourmet feito em casa

Uma solução versátil para quem gosta de cozinhar.

Como fazer: Preparam-se pequenos frascos de azeite aromatizado (com alho, alecrim ou malagueta), sais temperados ou compotas simples. Junta-se tudo numa caixa ou cesto de vime, adiciona-se papel seda e finaliza-se com um cartão personalizado. É possível criar versões temáticas — desde um cabaz para amantes de picante até um dedicado a sobremesas.

6. Sabonetes naturais com pétalas ou especiarias

Os sabonetes artesanais são populares como prenda sustentável.

Como fazer: Derrete-se base de glicerina própria para sabonetes, juntam-se óleos essenciais e, se quiser, pétalas secas, aveia ou canela em pó. Verte-se a mistura em moldes de silicone e deixa-se repousar até solidificar. Embalam-se em papel vegetal ou tecido reutilizável.

7. Pequenos quadros minimalistas para decoração

Um presente artístico que pode ser adaptado a diferentes estilos.

Como fazer: Utiliza-se papel de boa gramagem ou pequenas telas. Pinta formas simples, frases curtas ou figuras abstratas com tinta acrílica. Após secar, coloca numa moldura neutra. Mesmo quem não tem experiência em arte pode criar peças visualmente agradáveis com designs minimalistas.

8. Cadernos artesanais costurados à mão

Ideais para quem gosta de escrever ou desenhar.

Como fazer: Cortam-se folhas de papel reciclado e dobra-se ao meio. Fazem-se pequenos furos na lombada e cose-se com fio encerado usando uma costura simples. A capa pode ser feita com cartolina grossa ou tecido colado. O resultado é um bloco resistente e personalizado.

9. Aromatizadores naturais para casa

Uma opção prática e económica.

Como fazer: Enche-se um frasco spray com 70 ml de álcool, 20 ml de água destilada e 10 ml de óleo essencial. As fragrâncias típicas de Natal — como canela, laranja, pinho ou eucalipto — são as melhores para esta altura. Agita.se antes de oferecer e inclui uma etiqueta com instruções de uso.

10. Porta-retratos personalizados com fotografias especiais

Uma prenda simples que tem sempre impacto emocional.

Como fazer: Escolhe-se uma fotografia significativa e coloca-s num porta-retratos básico. Personaliza-se a moldura com tinta, colagens, elementos naturais ou até pequenas luzes LED. É um presente rápido de preparar e altamente personalizado.

