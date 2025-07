Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Banco de Portugal, "a distribuição ao público será efetuada por intermédio das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda".

A moeda "Simone de Oliveira" apenas tem poder liberatório em Portugal e mostra no anverso "a representação da cantora aquando da sua atuação no Festival Eurovisão da Canção, em 1969, com um brinco onde figura o escudo nacional".

Já no reverso surge também a "representação do rosto da cantora" na atualidade, com as legendas “Simone de Oliveira”, “Portugal” e “2025”.

O BdP diz ainda que "foi definido o limite de emissão de 30 000 moedas com acabamento normal".

De realçar que o Banco de Portugal "não efetua reservas de moeda nem as remete pelo correio" e que apenas disponibilizará ao público, por pessoa e por dia, durante os primeiros 15 dias da emissão, um máximo de quatro exemplares desta moeda de coleção".

As tesourarias do Banco de Portugal funcionam nos dias úteis, das 08h30 às 15h00.