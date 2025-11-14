Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho de Administração do CCB, reconhecendo a qualidade e a visão estratégica da candidatura de Rangoni, bem como a sua experiência como diretor artístico e gestor cultural, adquirida no Teatro de Liège e no Museu de Arte Contemporânea do Grand-Hornu, em Mons.

Com uma carreira consolidada em instituições culturais e governamentais de referência na Bélgica e na Europa, Rangoni foi Vice-Secretário do Ministro da Cultura belga (1997–1999) e Presidente do Conselho de Administração da European Theatre Convention (ETC) entre 2017 e 2023. Sob a sua direção, o Teatro de Liège coordenou a PROSPERO NEW, uma rede europeia de teatros, festivais e instituições culturais dedicada à coprodução e circulação internacional de artistas e obras — plataforma da qual o CCB é membro fundador.

A proposta programática apresentada por Rangoni destacou-se pela consistência e ambição, promovendo o cruzamento entre diferentes disciplinas artísticas e valorizando a singularidade dos espaços e da arquitetura do CCB. O equilíbrio entre a apresentação de grandes nomes internacionais das artes performativas e a promoção da criação nacional contribuirá para reforçar o CCB como “um dos grandes centros europeus de criação e difusão artística”.

Com experiência académica e uma presença ativa no meio cultural, Rangoni traz para a Direção das Artes Performativas do CCB uma forte capacidade de liderança e comunicação, baseada no envolvimento das equipas e no diálogo contínuo com os principais agentes culturais, públicos e privados. A sua estratégia combina o sucesso das grandes programações de teatro, dança e música com a descoberta de estéticas emergentes, estimulando coproduções e intercâmbios internacionais.

Sobre a sua nomeação, Serge Rangoni afirmou em comunicado: “Representa a oportunidade de pôr em prática uma visão que assenta na exigência artística, na abertura europeia e no enraizamento territorial, com o objetivo de promover o diálogo entre a criação lusófona e os olhares internacionais. O projeto do CCB alimenta‑se diretamente do trabalho exigente e inspirador nas artes performativas e nas artes visuais. Pretendo aprofundar essas sinergias para construir temporadas em que estas áreas artísticas se interliguem e se reforcem mutuamente”.

