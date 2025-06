Quer uma ilha com castelo? Esta escocesa está à venda por 5,5 milhões

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Trata-se da Ilha Shuna, que fica na costa oeste da Escócia e está a ser vendida pela primeira vez em 80 anos, de acordo com listagens das imobiliárias Knight Frank e Sotheby's International Realty.

Tom Stewart-Moore, sócio do escritório da Knight Frank em Edimburgo, disse à CNN Internacional que diversas ilhas escocesas são vendidas todos os anos, mas a Shuna destaca-se pelo tamanho, com 1.100 acres (0.445154 hectares).

"Isso certamente se destaca das demais", disse. "Parece algo de grande escala".

Embora a Escócia tenha várias pequenas ilhas particulares que poderiam servir de refúgio para os ultra-ricos, a maioria é muito difícil de aceder. No caso da Ilha Shuna, de acordo com Stewart-Moore, esta destaca-se pela relativa acessibilidade da ilha: fica a apenas 30 minutos de helicóptero do Aeroporto de Glasgow.

A ilha atualmente abriga oito propriedades residenciais, sete das quais são usadas como casas de férias, além das ruínas de um castelo construído no início do século XX pelo antigo proprietário George Buckley, um soldado e aventureiro da Nova Zelândia.

A ilha abriga uma mistura de florestas nativas, pastagens rústicas e parques, além de contar com litorais rochosos e praias arenosas.