A rainha Camilla fez uma inesperada homenagem à princesa Diana e tudo aconteceu no quarto dia das corridas de Ascot, no sábado passado, quando a atual mulher do rei Carlos III usou a carteira Lady Di, que a casa Dior batizou em honra da princesa.

Esta carteira passa agora a estar disponível na Preloved, gerida pela Portugal Duty Free, no aeroporto de Lisboa, que vende artigos vintage de luxo em segunda mão.

A loja do aeroporto tem agora uma seleção de malas icónicas que celebra mulheres que marcaram o seu tempo e deixaram uma herança na moda, eternizando modelos que hoje são sinónimos de elegância, personalidade e sofisticação. Além da mala Lady Dior, eternamente ligada à elegância da princesa Diana, está também disponível a icónica Gucci Jackie, imortalizada por Jaqueline Kennedy e ainda da Birkin bag, sinónimo de luxo descontraído inspirada na irreverente Jane Birkin, atriz, modelo e cantora francesa.

O preço é que não é para qualquer bolso, apesar de mais acessível, sendo que pode chegar a 2.000 euros no caso da mala Lady Dior. Já Gucci Jackie pode ficar ser adquirida a partir dos 600 euros.