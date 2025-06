No 14.º dia da Feira do Livro de Lisboa, o SAPO24 destaca três sugestões que podem possibilitar viagens no tempo e na realidade.

Um livro: Uma viagem ao passado. O caderno que o seu adorado irmão lhe ofereceu era o único sítio no qual Estefânia podia ser sincera, onde podia desabafar sobre os seus sentimentos mais íntimos, que nem à sua doce mãe se atrevia a confessar nas cartas que incessantemente lhe escrevia. Chegara a Portugal cheia de sonhos e ilusões, perdidamente apaixonada por Pedro, o rei de Portugal, que jurava que só ela o poderia salvar da melancolia e da angústia de reinar um país crucificado pela incompetência e a corrupção. Mas Pedro estava ensombrado pelo passado. Com base numa pesquisa exaustiva nos arquivos alemães da família, Isabel Stilwell, autora best-seller de romances históricos, traz-nos a emocionante história de Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen desde a sua chegada a Lisboa até à sua trágica morte. O SAPO24 publicou um excerto de "Estefânia - A Rainha Virgem", que pode ler aqui. Na feira, encontra esta obra no pavilhão da Planeta. Um evento na feira: A praça Leya recebe, às 17h30, um momento que permite parar e ouvir um clássico: o audiolivro "1984", de George Orwell, narrado por Diogo Soares e Joana Rocha. Na feira, esta distopia pode ser encontrada em várias editoras e em várias versões, do original às novelas gráficas. Uma entrevista: De olhos no presente, a escritora brasileira Patrícia Xavier alertou que o Brasil ainda "é um país racista", pois a falta de oportunidades para negros e as desigualdades mantêm-se desde o tempo da escravatura, e pede políticas públicas que agilizem a reparação. Uma entrevista para ler aqui.