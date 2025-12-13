Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A série acompanha a vida de Ângela Diniz, interpretada por Marjorie Estiano. Nascida numa família abastada, casou cedo e seguiu, durante algum tempo, o percurso considerado “normal” para uma mulher dos anos 60 e 70. Mas cedo percebeu que desejava outra coisa: independência, autonomia e intensidade. Depois do divórcio, muda-se para o Rio de Janeiro, onde se envolve com a elite social e artística da cidade. É nesse ambiente que conhece Doca Street, empresário sedutor, carismático e violento.

O trailer da série deixa clara a escalada da violência. Na contagem decrescente para o Ano Novo, o número 4 corresponde a um murro na porta; o 3, a uma chapada; o 2, a um soco; o 1, ao tiro fatal. Como diz a escritora Tati Bernardi no seu podcast "Desculpa Alguma Coisa", onde entrevistou a atriz principal, “o trailer conta o que é o feminicídio: o homem que dá o soco na porta, o próximo é na tua cara”. A mensagem é direta: normalizar pequenos atos de violência é o primeiro passo para a tragédia.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

Marjorie Estiano acrescenta que Ângela era uma mulher que não aceitava a autoridade masculina e que seguia os seus próprios instintos, algo profundamente transgressor numa sociedade marcada por normas patriarcais. Na série, a relação com a filha ganha particular destaque, um aspeto pouco explorado no podcast e no filme "Ângela" (2023). Segundo a atriz, essa dimensão era essencial para mostrar que a liberdade feminina não anula o papel materno, contrariando estereótipos.

O crime ocorreu a 30 de dezembro de 1976, na casa de praia do casal em Búzios, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, em 1979, o caso chegou ao tribunal e transformou-se num dos julgamentos mais mediáticos da história judicial brasileira. No primeiro julgamento, a defesa de Doca Street recorreu ao argumento da “legítima defesa da honra”, tese que viria a marcar profundamente a cultura jurídica e social da época. O veredicto inicial, uma pena branda, gerou indignação pública e desencadeou manifestações por todo o país. Foi neste contexto que nasceu o lema “Quem ama não mata”, que se tornaria um símbolo da luta feminista no Brasil e ajudaria a reverter a decisão em novo julgamento, no qual Doca foi finalmente condenado a uma pena mais pesada.

Numa entrevista à CNN Brasil, Emílio Dantas, que faz o papel de Doca Street revela que o que o fez aceitar o papel do empresário brasileiro foi este ser uma "peça-chave da denúncia contra a violência de género no Brasil", acrescentando que é uma "forma de gerar debate para que as falhas e os os problemas estejam bem explícitos."

Esta semana estreou o último episódio da minissérie, que se afirma não apenas como uma obra televisiva de qualidade, mas como um importante documento cultural num momento em que o debate sobre violência doméstica e feminicídio continua urgente.

