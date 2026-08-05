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A Iniciativa Liberal (IL) pediu uma audição parlamentar urgente do ministro da Administração Interna, Luís Neves, do empreiteiro João Carvalho e do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Carlos Cabreiro. O partido quer ouvir ainda a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e a antecessora Catarina Sarmento e Castro.

No requerimento entregue à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, os liberais não definem uma data limite, mas pedem que as audições se realizem com urgência.

O partido garante que o pedido está relacionado com o “alarme social” instalado e à “ausência de esclarecimentos cabais e definitivos” sobre as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna.

“O objetivo é esclarecer tudo o que não foi esclarecido até à data e a verdade é que foi esclarecido muito pouco. Tivemos um período longo de silêncio de Luís Neves e, depois, tivemos uma conferência de imprensa que foi absolutamente ridícula. Portanto, há muitas questões que continuam por esclarecer”, afirmou o deputado Rui Rocha em declarações à Rádio Observador.

De acordo com o liberal, o objetivo é analisar “a situação na PJ”, nomeadamente um eventual conflito de interesses com o proprietário da Construbarcelos. O partido considera ainda que faltam esclarecimentos sobre o atrelado apreendido que foi entregue ao empreiteiro João Carvalho.

Para Rui Rocha, Luís Neves deve responder às perguntas dos deputados e esclarecer também os portugueses. O antigo presidente da IL acusa Luís Neves de se esconder e de o negar e considera que o melhor sítio para prestar esclarecimentos é a Assembleia da República.

O liberal afirmou que o partido quer demonstrar que a fragilidade política do ministro da Administração Interna não está ultrapassada. Garantiu ainda que o governante não terá condições para continuar após a época de incêndios e que um “ministro descredibilizado não é uma solução”.

A Iniciativa Liberal tem feito várias críticas a Luís Neves. Na passada segunda-feira, a líder dos liberais, Mariana Leitão, esteve em Belém para pedir a António José Seguro que garanta que o "contínuo degradar das instituições é estancado" e que o sistema democrático é preservado.

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