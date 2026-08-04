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O turismo continua a ser um dos principais motores da economia portuguesa, mas o ritmo de crescimento perdeu força após os anos de forte recuperação pós-pandemia. Segundo a Conta Satélite do Turismo do Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor contribuiu com 36,2 mil milhões de euros, o equivalente a 11,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, mantendo um peso elevado na economia nacional.

Apesar deste desempenho, o INE assinala que o contributo do turismo para o crescimento real da economia tem vindo a diminuir. Depois de representar 3,6 pontos percentuais do crescimento do PIB em 2022, esse impacto caiu para 1,2 pontos em 2023, 0,4 pontos em 2024 e 0,3 pontos em 2025, sinalizando uma desaceleração após o período de forte expansão do setor.

Os dados mostram ainda que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) gerado diretamente pelo turismo atingiu 21,5 mil milhões de euros, correspondendo a 8,1% do VAB nacional, enquanto o consumo turístico aumentou 4,9%, abaixo do crescimento nominal da economia portuguesa.

Embora o turismo continue a crescer em termos absolutos, o setor está a perder peso relativo na dinâmica da economia, uma vez que outros setores registam uma evolução semelhante ou superior. O consumo turístico representou 16,1% do PIB, ligeiramente abaixo do máximo histórico alcançado em 2023.

Os números confirmam, assim, uma nova fase para o turismo português: depois do forte "boom" registado após a pandemia, o setor entra num período de crescimento mais moderado, mantendo-se um dos pilares da economia, mas com menor influência na expansão global do país.

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