No discurso na receção do Fórum do BCE, que decorre em Sintra até quarta-feira, Christine Lagarde focou-se nas lições aprendidas na avaliação de estratégia do banco central, apresentada hoje.

A responsável admitiu que o ambiente de incerteza veio para ficar, numa altura em que há “sinais claros de que os choques de oferta estão a tornar-se mais frequentes”.

Neste contexto, as disrupções no fornecimento estão a levar as empresas a ajustar os preços com mais frequência, notou, o que contribui “para uma maior volatilidade da inflação”.