Na abertura da Assembleia Geral do clube, para apreciação do orçamento para a próxima temporada desportiva, o dirigente resumiu, no discurso a que a Lusa teve acesso, uma temporada com títulos em diversas modalidades e a saúde financeira dos ‘leões’.

“Hoje estamos a viver uma das melhores fases da história do nosso Sporting. Não só do ponto de vista de sucesso desportivo, mas também da militância, da saúde financeira, da modernização e requalificação das nossas infraestruturas e força, pujança e vitalidade enquanto clube”, começou por expressar Frederico Varandas.

Bicampeões no futebol – com direito a ‘dobradinha’ -, na luta por todos os títulos a nível interno no futsal, donos do ‘triplete’ no andebol pela segunda época seguida, campeões no voleibol, detentores da Taça de Portugal no voleibol feminino, Taça de Portugal no hóquei em patins, octocampeões no judo, decacampeões no ténis de mesa, campeões de natação feminina e outros títulos individuais em diversas modalidades são algumas das conquistas lembradas pelo presidente no discurso.

Em relação ao orçamento apresentado aos sócios sportinguistas, o líder do clube ‘verde e branco’ reforçou que “não foge à matriz dos últimos anos de governação”, assente nos quatro eixos e nos quais destaca rendimentos operacionais recorde no valor de 32,5 milhões de euros (ME) e o crescimento do número de atletas das modalidades para um recorde de 8.500, fruto da “dinamização das modalidades”.

“Orçamento de investimento para 2025/26 ascende a 3,8 ME. Um valor muito alto que representa o compromisso do Sporting Clube de Portugal na competitividade desportiva e na modernização das infraestruturas, que são fundamentais para a sustentabilidade do clube a médio e longo prazo”, destacou também o dirigente.

A inauguração de um Centro de Otimização Desportiva, a realizar na terça-feira, dia de aniversário do clube, também foi motivo de realce por parte de Varandas, por ser uma estrutura “de excelência de apoio às modalidades, nomeadamente na área da performance física, da observação e análise, no ‘scouting’ e área clínica”.

“Temos uma receita de 14 ME de quotização para 2025/26, quando, em 2018, nós tínhamos uma receita de 8,5 ME, tendo à data de hoje o valor recorde de mais de 120.000 sócios com quotas em dia, quando, em 2018, tínhamos cerca de 70.000 sócios com quotas em dia”, comparou também, desde o momento da sua eleição.

Frederico Varandas lembrou, nas contas consolidadas da época 2023/24, o lucro de 36,4 ME, e ressalvou o resultado acumulado positivo de 71,5 ME desde que esta direção entrou em funções, em 2018, apontando à continuidade do rumo traçado.

“Mais importante do que os títulos conquistados, é o rumo traçado. Rumo esse que o clube não vai parar de percorrer. Continuemos a caminhar, continuemos a crescer e continuemos a vencer”, concluiu.