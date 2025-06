Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Vencedora do Grupo C, com sete pontos em nove possíveis, a seleção lusa defronta os neerlandeses, segundos da ‘poule’ D, com quatro, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio pod Dubnom, em jogo arbitrado pelo georgiano Goga Kikacheishvili.

O vencedor vai encontrar nas ‘meias’ a Espanha, uma das recordistas de cetros, com os mesmos cinco da Itália, ou a Inglaterra, atual campeã e responsável pela eliminação de Portugal nesta fase em 2023, que atuam às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Trnava.

Titular no empate com a França (0-0) e nas vitórias seguintes frente à Polónia (5-0) e à Geórgia (4-0), que permitiram à equipa nacional passar a fase de grupos pela quinta vez em nove possíveis, o extremo Roger Fernandes sentiu queixas musculares no treino de sexta-feira, em Trencin, e é o único futebolista em dúvida para o selecionador Rui Jorge.

Portugal surge pela terceira vez nos ‘quartos’ do Europeu de sub-21, implementados há quatro anos em fases finais, nas quais nunca ganhou aos Países Baixos nos dois jogos cumpridos, o último dos quais em 2023, ainda a meio da primeira fase (1-1), na Geórgia.

Os neerlandeses venceram no primeiro duelo desse histórico (2-1), também na segunda jornada da fase de grupos, em 2007, quando eram anfitriões da prova e atingiram o seu segundo e último troféu, revalidando o estatuto logrado no ano anterior em território luso.

A 25.ª edição do Europeu de sub-21 termina em 28 de junho, com o encontro decisivo no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal já foi finalista vencido em 1994, 2015 e 2021 e está à procura de um inédito título na 10.ª participação, e terceira seguida.