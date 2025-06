Ticktum, que largou de quinto, chegou à liderança após um Safety-Car e dois Full Course Yellow, tendo ultrapassado o pole sitter Jake Dennis, através da segunda ronda de activações do Attack Mode, à volta 29. A partir daí, o piloto do Cupra Kiro KIRO teve de se defender do Mahindra de Edo Mortara nas últimas quatro voltas da corrida para um sprint final e, devidamente,

Ticktum manteve-se firme para a sua primeira vitória em 60 arranques na Fórmula E. Esta é também a primeira vitória da equipa desde Moscovo, na Temporada 1, através de Nelson Piquet Jr.

António Félix da Costa foi quarto classificado. Depois de largar do nono lugar da grelha, o piloto da TAG Heuer Porsche esteve forte na corrida, recuperando cinco posições, amealhando importantes pontos e cimentando a liderança da Porsche no campeonato de equipas.

Para Félix da Costa, "sinto que o meu lugar era o terceira, foi pena o full course yellow a cinco voltas do final, pois estava nesse momento com attack mode e preparava-me para ultrapassar o Mueller. De qualquer forma, foi uma boa operação de campeonato, ganhei pontos ao Wehrlein e ao Barnard e enquanto equipa aumentámos a vantagem para a Nissan. Claro que o objectivo é sempre ganhar, mas hoje sinto que esprememos todo o potencial do nosso carro. Faltam quatro corridas para o campeonato acabar e os objectivos são claros: ganhar corridas, chegar ao vice campeonato de pilotos e vencer o campeonato de equipas".

O líder do campeonato continua a ser Oliver Rowland, com 172 pontos, ele que não foi além do 10.º lugar na corrida. No campeonato de equipas a TAG Heuer Porsche lidera com 203 pontos, seguida da Nissan com 191 e da DS Penske com 145.

O ABB FIA Formula E aproxima-se do final da temporada, com a batalha pelo vice campeonato ao rubro, assim como a luta pelo título de equipas. A próxima prova do campeonato terá lugar em Berlim, numa jornada dupla, marcada para o fim-de-semana de 12 e 13 de Julho.