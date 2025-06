A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

Sampaio arrecadou a sua primeira medalha num Mundial, depois de um ano em que foi medalha de bronze olímpica em Paris2024 e campeã europeia já em abril deste ano, poucos meses depois de também ter vencido o Grand Slam de Paris.

A judoca de Tomar, de 25 anos, que se apresentava nestes Mundiais como líder mundial na sua categoria de peso, sai de Budapeste com quatro combates vitoriosos e uma derrota, nas meias-finais com a alemã Anna Monta Olek.

Ao longo do dia na László Papp Arena, Sampaio derrotou a croata Petrunjela Pavic (yuko), a sul-coreana Minju Kim (dois yuko), a brasileira Karol Gimenes, num combate em que foi preciso prolongamento, com a portuguesa a marcar novo yuko, e já na luta pelo bronze a chinesa Zhenzhao Ma.

Nas ‘meias’, num combate que era uma reedição da final em abril dos Europeus, que Sampaio ganhou, a judoca portuguesa teve uma estratégia menos feliz e ficou cedo condicionada, com dois castigos ainda antes do meio do combate.

Apesar da pressão, a judoca não conseguiu impor o seu judo explosivo, com o combate a arrastar-se muitas vezes no ‘ne waza’ [luta no chão], e foi já nos últimos segundos, a 37 do final dos quatro minutos, que Olek pontuou para yuko, que lhe daria a vitória, relegando a olímpica lusa para a luta pelo bronze.