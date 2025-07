Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Fenerbahçe de José Mourinho está a tentar a contratação de Kokçu junto do Benfica. Para levar o médio, os turcos têm 25 milhões de euros para convencer a estrutura encarnada, que pagou a mesma verba ao Feyenoord pela sua contratação, há duas temporadas.

Depois de uma temporada abaixo das expetativas, em 2023/2024, o médio turco correspondeu este ano ao que todos esperavam, justificando os 25 milhões que os encarnados pagaram pela sua contratação. Contudo, se dentro de campo o internacional turco foi um dos mais determinantes, fora foi um dos mais problemáticos, sobretudo quando era substituído.

Já neste Mundial de Clubes, que o Benfica participou, tendo sido eliminados nos oitavos pelo Chelsea, foi visível o descontentamento do turco quando Bruno Lage o substituiu no jogo com o Auckland, com uma acesa troca de palavras entre ambos no banco de suplentes.

O feitio do turco não é fácil, como o próprio já chegou a admitir, mas a verdade é que Lage e Rui Costa contam com a criatividade do futebolista para a nova época.

José Mourinho colocou-o no topo das suas preferências e com o objetivo de conquistar o campeonato, o Fenerbahçe disponibilizou 25 milhões para tentar a sua contratação.

Quem também está atento à possível contratação do futebolista é o rival Galatasaray, campeão em título. O emblema de Istambul ainda não fez qualquer movimento nesse sentido, ao contrário do Fenerbahçe que já falou com o pai de Kokcu, seu representante, mas na Turquia dizem que isso acontecerá nas próximas horas.