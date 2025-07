Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Crystal Palace está em negociações com o Sporting para a contratação de Diomande, com quem também já tem um acordo para as próximas cinco temporadas, a troco de quatro milhões de euros por temporada.

As negociações, contudo, entre clubes, não está a ser fáceis, sobretudo no que diz respeito a algumas cláusulas que o Sporting quer impor no contrato com o Crystal Palace.

Os leões entendem que o Crystal Palace será apenas uma ponte para um outro clube, dado o crescimento do atleta da Costa do Marfim e a sua idade, apenas 21 anos.

Assim sendo, os leões querem proteger-se para o futuro, garantindo uma percentagem na venda do defesa central, que ainda há três anos jogava no modesto Mafra.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

E é aqui que o negócio está preso, nas mais-valias futuras. O Sporting pretende uma percentagem de 20% sobre uma futura venda, ao passo que, para já, o Crystal Palace não passa dos 10%.

Os clubes têm vindo a conversar diariamente, mas a verdade é que o Sporting está tranquilo quanto a este negócio.

Financeiramente o clube ainda precisa de uma venda para equilibrar o orçamento da temporada, mas a verdade é que ninguém duvida que Gyokeres acabará mesmo por sair, apesar de ser já longa a novela sobre a partida do internacional sueco. Nesse sentindo, o Sporting está tranquilo quanto ao equilíbrio financeiro e só aceitará a saída de Diomande pelos valores que acharem corretos.

A verba em cima da mesa são de 55 milhões, valores aceites pelo Sporting, mas falta agora a concretização do acordo quanto à percentagem de mais-valias.