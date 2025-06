Em jogo agendado para as 20h45, Sporting e Benfica voltam a medir forças para a Supertaça seis anos depois, quando se defrontaram em 2019, igualmente no Estádio Algarve, na altura com triufo dos 'encarnados' por 5-0.

Na edição passada, o FC Porto conquistou o título, derrotando o Sporting por 4-3, após prolongamento, depois de um empate 3-3 no tempo regulamentar.

O FC Porto é a equipa com mais títulos (24), enquanto o vencedor da edição deste ano vai destacar-se no segundo lugar, uma vez que 'leões' e águias' estão igualados com nove troféus cada.