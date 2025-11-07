Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com João Luís Gaspar, coordenador do gabinete de crise do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores, “nestes primeiros dias de novembro esta tendência crescente mantém-se e foi essa a razão pela qual o gabinete de crise determinou a passagem para o estado de alerta 3”.

O responsável explicou ainda, em declarações à Antena 1 Açores, que a situação “é semelhante ao que já tivemos no período de verão de 2024” e sublinhou que “temos um sistema que está ativado, que tem alguma sismicidade e deformação crostal que obriga a alguma atenção especial”.

A decisão surge após a ocorrência de dois sismos sentidos na noite de quinta-feira, com magnitudes de 3.6 e 3.5 na escala de Richter. Face ao aumento do número e da intensidade dos abalos, o gabinete de crise decidiu reforçar a monitorização do vulcão, incluindo a análise de gases e águas no perímetro da cratera.

Será também instalada uma nova estação sísmica e de deformação crustal, que permitirá avaliar com maior precisão as alterações nas rochas e a possível evolução da atividade vulcânica.

O nível V3 já tinha sido acionado em 2024, durante a crise sismovulcânica iniciada em 2022, e implica um reforço da vigilância científica, embora sem indicação de perigo imediato para a população.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.