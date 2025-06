“O envolvimento dos EUA iria alargar o conflito”, disse a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Depois de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países da UE, por videoconferência, a representante da diplomacia do bloco político-económico destacou que Washington tem uma abordagem própria, advertindo porém que um potencial envolvimento militar norte-americano só iria piorar a situação no Médio Oriente, podendo alargar o conflito a toda a região e a outras partes do mundo.

Por isso, Kaja Kallas insistiu que é necessário recorrer à diplomacia para interromper as hostilidades entre Telavive e Teerão e procurar outra maneira de abordar a questão nuclear iraniana.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Segundo o regime iraniano, os ataques de Israel mataram pelo menos 224 pessoas e fizeram mais de mil feridos.

Na retaliação, o Irão lançou sucessivos ataques de mísseis contra cidades israelitas, incluindo Telavive e Jerusalém, que segundo o Governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, já fizeram pelo menos 24 mortos.