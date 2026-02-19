Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro abalo foi registado por volta das 12h14, a 15 km de profundidade, e o segundo às 12h16, apenas a 2 km de profundidade. O epicentro foi na região de Alenquer.

"Foi registado, nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer", diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais", pode ler-se.

O abalo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Loures (Lisboa). "Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Montemor-o-Novo (Évora), Peniche (Leiria), Alenquer, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Benavente (Santarém), Almada e Barreiro (Setúbal).

O IPMA recorda que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação. Em todos os casos acompanhe sempre as indicações dos serviços de proteção civil".

O site do IPMA esteve sem funcionar e regressou agora numa versão simplificada com as primeiras informações sobre este sismo.

