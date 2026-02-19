Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O senhor primeiro-ministro disse e muito bem", no debate no Parlamento de hoje, que falou do plano Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) ao atual presidente e que iria fazer o mesmo com o presidente eleito, António José Seguro, que terá "um papel fundamental" na sua execução, disse Marcelo Rebelo de Sousa, que lembrou que só lhe restam 17 dias de mandato na chefia do Estado.

"Este presidente acompanha o arranque, mas quem vai verdadeiramente acompanhar a execução do plano" nos próximos anos "é o senhor presidente eleito", sublinhou.

Marcelo, que falava a jornalistas em Madrid, no arranque de uma visita oficial a Espanha, considerou que houve "coisas muito interessantes" no debate parlamentar de hoje, nomeadamente, a confirmação de que o PTRR vai na sexta-feira ao Conselho de Ministros, "uma preocupação específica em relação ao Mondego", "o ambiente interpartidário" e "o ambiente de transição presidencial.

