Já foram apurados os votos dos 107 consulados para a segunda volta das eleições presidenciais.

André Ventura teve 42.788 votos (50,81%) e António José Seguro 41.422 votos (49,19%).

Foram ainda registados 1.071 votos (1,25%) em branco e 576 votos (0,67%) nulos.

