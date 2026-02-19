Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, foram detidos até agora 124 pessoas, havendo vários feridos.

Antes do grande jogo, um grupo de cerca de 100 pessoas, vestidas de preto, cara tapada e alegadamente adeptos das águias, criou o caos no local, no que terá sido uma retaliação de No Name Boys por elementos, supostamente da Juve Leo, terem pintado a palavra racistas na Luz, avança o CM Jornal.

As autoridades estão a desenvolver diligências relacionadas com os acontecimentos desta noite, que além da violência física, houve pirotecnia utilizada de forma significativa.

Quanto ao jogo, este terminou com empate a dois golos. Allan Guilherme fez os golos dos leões e Pany Varela os das águias, que lideram o campeonato, com 46 pontos, mais seis do que o Sporting, que tem 40.

