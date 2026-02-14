Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Paulo Fernandes, nas duas principais Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional entraram cerca de nove mil candidaturas formais. Deste total, mais de seis mil dizem respeito à CCDR Centro, enquanto aproximadamente três mil foram submetidas à CCDR Lisboa e Vale do Tejo.

Além das candidaturas já entregues, existem mais de 25 mil pré-inscrições, o que eleva para 34 mil o universo total de pedidos de apoio registados até ao momento.

O apoio financeiro, no valor de 10 mil euros por candidatura, destina-se a ajudar as famílias afetadas a avançar com obras de reconstrução das suas casas nas zonas atingidas.

As autoridades admitem que o elevado número de pedidos demonstra a dimensão dos danos registados e reforça a necessidade de uma resposta rápida e eficaz no processo de recuperação habitacional.