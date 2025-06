Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Centro de Controlo de Inundações local, as chuvas intensas dos últimos dias provocaram o rápido transbordo de vários rios, incluindo o Duliu, o Pingyong e o Zhaihao, com picos de caudal que atingiram os 11.360 metros cúbicos por segundo.

Várias áreas baixas da vila de Rongjiang, uma das mais vulneráveis da região montanhosa de Guizhou, ficaram completamente inundadas.

Os danos nas infraestruturas são graves, com interrupções no tráfego, cortes nas comunicações e moradores presos em algumas áreas.

A situação começou a estabilizar-se hoje, após a descida das águas abaixo do nível de alerta, embora persistam os cortes de água e eletricidade e os trabalhos de limpeza e reconstrução continuem.

As ruas e lojas continuam cobertas de lama, enquanto equipas de resgate de outras províncias trabalham para remover os escombros e procurar possíveis desaparecidos, indicaram as autoridades.

Rongjiang, conhecida nos últimos anos por sediar a popular “Superliga das Aldeias”, viu o emblemático campo de futebol, símbolo do auge desportivo local, ficar submerso em lama e água, e a sua limpeza continua.

As inundações em Guizhou somam-se aos estragos que as fortes chuvas estão a causar em várias províncias do centro e sul da China desde a semana passada, num contexto de alerta pelo aumento de fenómenos meteorológicos extremos associados às alterações climáticas, segundo afirmam vários especialistas locais.