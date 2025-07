Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em direto na televisão o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros informou que nos dias de reflexão chegou a “três ideias claras”: as candidaturas que existem “não cumprem as condições para que um vasto campo da política seja representado”; apesar dos “muitos apoios” chegou à conclusão que a sua candidatura “não seria suficiente abrangente” e que o melhor é uma candidatura da sociedade civil.

Santos Silva defendeu ainda que exista uma candidatura de um “independente, da sociedade civil”. “Para que essa candidatura exista é necessário que abandone” a candidatura, diz: “Abro o espaço para a apresentação de uma candidatura forte, agregadora e independente.”

A sua candidatura “seria divisiva”, informa ainda, depois dos contactos que fez. Nega ainda que não teria apoio do PS, até porque o partido atirou essa decisão para depois das autárquicas.

O socialista foi ainda questionado sobre a possibilidade de António Sampaio da Nóvoa se candidatar e disse que “o PS não está obrigado a apoiar um militante” e “as candidaturas não têm de se formar a partir dos partidos”.

Sem falar em Sampaio da Nóvoa, diz que há uma candidatura “em falta” para uma área política. Em 2016, Santos Silva apoiou a candidatura do antigo reitor da Universidade de Lisboa.

Sobre Seguro responde que “não está fora de hipótese nada até porque nas presidenciais há a possibilidade de uma primeira e segunda volta”.

Recorde-se que o secretário-geral do PS insistiu hoje que a prioridade para o partido são as eleições autárquicas, rejeitando que o possível anúncio de uma candidatura presidencial de Santos Silva apresse uma decisão sobre o apoio dos socialistas.

Questionado pelos jornalistas, em Bruxelas, sobre um eventual anúncio de uma candidatura presidencial do ex-presidente da Assembleia da República José Luís Carneiro pediu para “aguardar pela reflexão e pela comunicação que irá ser feita sobre essa reflexão”.

Face à insistência na pergunta, o novo secretário-geral socialista insistiu que a prioridade do PS são as eleições autárquicas no final do ano e que apenas depois desse eleitoral é que o PS vai pronunciar-se sobre um eventual apoio do PS a uma candidatura à Presidência da República: “É um assunto que será objeto de uma análise e de uma decisão depois das eleições autárquicas.”