Questionado pelos jornalistas, em Bruxelas, sobre um eventual anúncio de uma candidatura presidencial do ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, José Luís Carneiro pediu para “aguardar pela reflexão e pela comunicação que irá ser feita sobre essa reflexão”.

Face à insistência na pergunta, o novo secretário-geral socialista insistiu que a prioridade do PS são as eleições autárquicas no final do ano e que apenas depois desse eleitoral é que o PS vai pronunciar-se sobre um eventual apoio do PS a uma candidatura à Presidência da República: “É um assunto que será objeto de uma análise e de uma decisão depois das eleições autárquicas.”

“As candidaturas presidenciais são um ato unipessoal e de cidadania, devemos respeitar o tempo, e o modo e a decisão daqueles que querem habilitar-se a essa tão importante e relevante função”, comentou José Luís Carneiro.