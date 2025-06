Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a mesma fonte, a circulação esteve “interrompida na totalidade da linha entre as 15h55 e as 17h05, na sequência de um incidente com um passageiro na estação do Marquês de Pombal”.

“Às 17h05 foi retomada a circulação entre as estações Reboleira e Laranjeiras”, indicou a mesma fonte, acrescentando que a circulação se encontra “restabelecida em toda a linha desde as 17h45”.

A linha Azul liga as estações de Santa Apolónia, em Lisboa, e da Reboleira, na Amadora.