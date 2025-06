Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vitória de Zohran Mamdani torna-se histórica não só pela forte votação, mas também por ter derrotado Andrew Cuomo, antigo governador do estado que tentava um regresso político após a sua demissão em 2021, na sequência de acusações de assédio sexual.

Com esta vitória, Mamdani está a um passo de se tornar o 111.º presidente da câmara de Nova Iorque — e o primeiro muçulmano a liderar a cidade. Andrew Cuomo já admitiu a derrota e elogiou o adversário: “Mamdani mereceu a vitória. A sua campanha foi inteligente, impactante e inspiradora”, afirmou num discurso dirigido aos seus apoiantes.

Campanha assente em propostas progressistas

A campanha de Mamdani destacou-se por uma forte mobilização de base e por propostas claras com foco social:

Congelamento das rendas

Transporte público gratuito

Medidas de justiça racial e social

O candidato contou com o apoio de nomes de peso do campo progressista do Partido Democrata, como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), e atraiu especialmente os eleitores mais jovens e diversos da cidade.

A vitória de Zohran Mamdani não se explica apenas pelo desgaste de Andrew Cuomo. Foi construída com uma estratégia clara de mobilização de novos eleitores — muitos deles jovens e com pouco histórico de participação política — e pela capacidade de chegar a bairros e comunidades tradicionalmente menos permeáveis às propostas progressistas.

Com um discurso centrado em travar a escalada do custo de vida em Nova Iorque, uma das cidades mais caras do mundo, Mamdani propôs transportes públicos gratuitos, congelamento das rendas e mais justiça social. Para pagar estas medidas, defende um aumento dos impostos sobre os mais ricos — uma proposta que já mereceu um “não rotundo” da atual governadora do Estado de Nova Iorque, Kathy Hochul.

“Sem desrespeito — muitos deles são meus amigos, e tenho orgulho no trabalho que fizemos juntos”, comentou Mamdani, referindo-se a figuras mais tradicionais do Partido Democrata. “Mas a questão sobre para onde devemos levar o partido e porque certas abordagens já não funcionam tem aqui uma resposta: ideias ambiciosas, escaláveis, falar com respeito com as pessoas, incluir o maior número possível no movimento, bater a todas as portas.”

Zohran Mamdani (FILES) Assemblyman Zohran Mamdani (R) prepares before the New York City Democratic Mayoral Primary Debate at the John Jay College of Criminal Justice in the Gerald W. Lynch Theater on June 12, 2025 in New York City. Young self-declared socialist Zohran Mamdani was on the cusp of stunning victory on June 25, 2025, in New York City's Democratic mayoral primary -- pummeling his scandal-scarred establishment rival in a race seen as a fight for the future of the Democratic Party. Results were not yet final. But Mamdani -- who is just 33 and would become the city's first Muslim mayor -- had such a commanding lead that his biggest rival, former New York governor Andrew Cuomo, conceded defeat overnight. (Photo by Vincent ALBAN / POOL / AFP) créditos: The New York Times

A dimensão nacional desta vitória é inegável. Embora Nova Iorque seja um bastião democrata, os sinais vindos destas primárias são lidos em Washington com atenção. Para recuperar a maioria na Câmara dos Representantes ou equilibrar o Senado nas intercalares de 2026 — e sobretudo para evitar um novo ciclo presidencial favorável a Donald Trump — os Democratas terão de ir mais longe.

Se vencer as eleições gerais em novembro, Mamdani não será apenas o primeiro muçulmano a liderar Nova Iorque. Será também o símbolo de uma nova vaga política progressista, assente na interseccionalidade e nas preocupações urbanas do século XXI.

De acordo com a análise da CNN Politics, esta vitória poderá alterar as prioridades políticas da maior cidade dos Estados Unidos, colocando no centro do debate temas como habitação acessível, mobilidade sustentável e justiça climática.

O regresso falhado de Cuomo

Andrew Cuomo, que liderou o estado entre 2011 e 2021, viu-se forçado a renunciar ao cargo após um relatório da Procuradoria-Geral confirmar várias acusações de assédio. Apesar de ainda manter influência em alguns sectores democratas mais moderados, não conseguiu recuperar o capital político perdido.

Segundo dados do New York Times, Mamdani conquistou cerca de 58% dos votos contra 41% para Cuomo, com 85% das urnas apuradas. A confirmação oficial dos resultados é esperada nas próximas 48 horas.