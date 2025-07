Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Conselho de Ministros desta quinta-feira deverá aprovar a proibição do uso de telemóveis nas escolas para os alunos do 1.º e 2.º ciclos. A medida consta do programa do Governo e será aplicada tanto nas escolas públicas como nas privadas e a principal incógnita é saber os moldes em que será implementada-

No início do ano letivo de 2024/25, o ministério da Educação, já então liderado por Fernando Alexandre, tinha emitido uma recomendação referente ao uso dos telemóveis em contexto escolar, deixando, no entanto, às escolas a decisão final.

Para o ano letivo que se inicia em setembro, a medida passará a ser de caráter obrigatório nas escolas do 1.º e 2.º ciclos (até ao 6º ano de escolaridade).

Segundo noticia o Público, os directores das escolas que proibiram o uso de smartphones reportaram uma diminuição "substancial" dos casos de bullying e de indisciplina, sobretudo entre os seus alunos do 2.º e 3.º ciclos, mas também no ensino secundário.

As escolas que adotaram a proibição de telemóveis registam, por outro lado, aumento da socialização entre alunos nos intervalos, maior utilização dos espaços lúdicos e das bibliotecas e aumento da actividade física.

No relatório preliminar, cita o Público, "a maioria (superior a 60% para todos os ciclos de ensino) dos directores afirma que as recomendações contribuíram para a evolução favorável do ambiente escolar relativamente aos vários aspectos reportados". Os diretores auscultados consideram importante que haja princípios orientadores e directrizes oficiais de forma a garantir a coesão na aplicação das medidas adoptadas.

Um ponto importante é o envolvimento das famílias no processo de forma a garantir harmonização na forma como crianças de diferentes contextos são expostas à utilização de telemóveis e outras tecnologias.