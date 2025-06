Sissoco Embaló fez a advertência num discurso durante a inauguração de um troço de 8,2 quilómetros daquela que é a primeira autoestrada na Guiné-Bissau, construída pela cooperação chinesa, para ligar o aeroporto de Bissau à localidade de Safim.

Dirigindo-se aos populares que assistiram à cerimónia, o Presidente guineense afirmou que o mundo “está complicado e violento” com guerras em várias zonas e entre países.

“Vamos dizer aos nossos irmãos de Israel e do Irão para que parem com a guerra imediatamente porque caso contrário a Guiné-Bissau será obrigada a tomar medidas adequadas para que parem com a guerra”, afirmou Umaro Sissoco Embalo.

O Presidente guineense, com formação na área de segurança em Israel, efetuou uma visita de trabalho a Telavive em março de 2024, a convite do chefe de Estado israelita, Isaac Herzog, a quem, entre outros assuntos, apelou para o fim das hostilidades contra os palestinianos na Faixa de Gaza.

A visita de Embaló, a primeira de um líder africano naquele contexto, ocorreu dias após novos ataques do exército israelita contra os palestinianos da Faixa de Gaza.

Na mesma altura, Umaro Sissoco Embaló visitou a Cisjordânia e em Ramallah esteve reunido com o líder da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, a quem também exortou para o fim das hostilidades entre o grupo extremista Hamas e Israel na Faixa de Gaza.

Embaló foi, então, condecorado com o “Grande Colar” do Estado palestiniano e ainda depositou coroas de flores no mausoléu de Yasser Arafat, o principal líder da causa palestiniana, falecido em 2004.