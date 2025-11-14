Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Vamos lutar com confiança, numa candidatura que é para lutar pelo resultado e o resultado é ganhar. Para a democracia, para os valores progressistas no órgão de soberania que é o Presidente da República deste país", afirmou António Filipe num discurso no ISCTE, em Lisboa, acompanhado por centenas de pessoas que encheram o auditório, entre as quais o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

António Filipe afirmou que, desde que anunciou a sua candidatura, em julho, passou a haver uma "candidatura que se identifica com os valores de Abril, com os valores da Constituição, capaz de agregar as forças progressistas para lutar pela vitória nas eleições presidenciais".

"Esta candidatura correspondeu, deu resposta a uma grande inquietação que muitas pessoas tinham perante a hegemonia da direita à frente dos órgãos de soberania, perante a ofensiva que está a ser desencadeada a partir do Governo e da Assembleia da República contra direitos fundamentais dos trabalhadores, dos jovens, dos imigrantes, da população em geral", afirmou.

Numa 'farpa' às candidaturas de Catarina Martins e de Jorge Pinto, apoiadas respetivamente por BE e Livre, António Filipe afirmou que a sua candidatura "não ficou à espera de nenhuma candidatura imaginária" e é "insubstituível".

Depois, agradecendo ao PCP e ao PEV por lhe terem declarado apoio, António Filipe referiu, contudo, que a sua candidatura "extravasa fronteiras partidárias" e dirige-se a todos os cidadãos.

"Perguntaram-me já alguns órgãos de comunicação social se não apelava ao apoio de outros partidos, quaisquer outros partidos. Eu disse não. Não me dirijo a partidos em concreto. Dirijo-me a todos os cidadãos, a todos os democratas, porque cada um é dono do seu voto e cada um decidirá o seu voto no próximo dia 18 de janeiro", referiu.

De seguida, António Filipe ironizou que, até ao momento, ainda "ninguém se atreveu" a perguntar-lhe se é de esquerda ou de direita, numa alusão a uma entrevista dada por António José Seguro ao Público, na qual o ex-secretário-geral do PS, questionado se era de esquerda, disse não querer ser "arrumado em gavetas".

"Se alguém se lembrar de me perguntar se sou de esquerda ou de direita, eu sou inequivocamente e orgulhosamente de esquerda", afirmou António Filipe.

