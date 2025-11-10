Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações e citado pela RTP, a candidatura garante que “é falsa” a notícia divulgada no domingo pela Agência Lusa, intitulada “Presidenciais: Gouveia e Melo revela que foi tentativa de Marcelo para o travar que o levou a candidatar-se”.

“É falsa e enferma de uma falta de rigor inaceitável, razão pela qual se exige a reposição da verdade dos factos”, lê-se no texto divulgado pela candidatura.

O comunicado esclarece que Gouveia e Melo nunca afirmou que o atual Presidente da República o tenha tentado travar, nem que tal tenha sido a razão da sua candidatura.

“O almirante Henrique Gouveia e Melo não se refere, em momento algum, durante a entrevista, concedida à jornalista Valentina Marcelino, realizada para o livro As Razões, como tendo sido o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, ou qualquer declaração sua, a motivação para se candidatar à Presidência da República, conforme pode ser facilmente comprovado nas páginas 123, 124 e 125 do referido livro”, afirma o comunicado.

Segundo a candidatura, o que Gouveia e Melo expressa na entrevista é uma perceção de falta de interesse do Governo e do Presidente da República pela área da Defesa.

“Como ali é dito, relevou para a sua decisão ter percebido que o presidente da República e o Governo não estavam verdadeiramente interessados em nada da defesa e, portanto, não teria oportunidade de fazer a diferença enquanto CEMA. A candidatura à Presidência da República foi motivada, sobretudo, pela vontade de continuar a servir Portugal de forma ativa e a contribuir para os destinos do país, perante um cenário de instabilidade política a nível nacional e de incerteza internacional”, sublinha a nota.

A candidatura lamenta ainda que a notícia tenha partido da própria Agência Lusa, que integra o serviço público de informação.

“Lamentamos que seja a Agência Lusa, órgão de comunicação social que integra o serviço público de informação, que desta forma contribua para a proliferação de uma notícia que objetivamente visou desinformar e manipular as declarações proferidas por Henrique Gouveia e Melo no livro atrás citado”, lê-se no comunicado.

A notícia da Lusa e a reação de Marcelo

A notícia da Lusa, publicada no domingo, citava o livro Gouveia e Melo — "As Razões", escrito pela jornalista Valentina Marcelino, e referia que o almirante teria decidido candidatar-se após ler um artigo do Expresso sobre uma alegada tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa para o “travar” através da recondução como chefe do Estado-Maior da Armada.

“Foi esse artigo que me fez definir o rumo. Porque quando o li, fiquei mesmo danado”, cita a Lusa a partir do livro, que chega às livrarias na próxima quinta-feira e será apresentado a 24 de novembro.

Questionado no domingo, em Vila Viçosa, sobre o tema, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar. “Tenho como princípio, desde que fui candidato presidencial, não comentar os presidentes anteriores. Depois, como presidente, não comentei os presidentes que me antecederam”, afirmou.

O chefe de Estado acrescentou ainda que manterá a mesma postura até às próximas eleições presidenciais. “Pode haver quem tenha especulado, quem tenha dito, quem tenha noticiado. Não há nenhuma entrevista com palavras minhas, pronunciando-me sobre quem é chefe, quem não é, quem é que deve ser, quem não deve ser chefe de um determinado ramo das Forças Armadas, quem deve ser ou não candidato presidencial”, enfatizou.

