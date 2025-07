O portal disponibiliza ao cidadão, num único local, informação sobre os tempos de espera em serviços de urgência e o tempo de resposta para consultas e cirurgias programadas, por instituição.

Os cidadãos podem, por exemplo, consultar as urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e saber qual a urgência mais próxima ou aquela que está, no momento, com menor tempo de espera ou com menos utentes a aguardar triagem ou observação, garantem os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde em comunicado.

Nos serviços de urgência, o Portal apresenta três áreas:

Espera pela Triagem – Média de tempo para realizar triagem na urgência, sendo contabilizado o tempo desde a admissão até à triagem;

– Média de tempo para realizar triagem na urgência, sendo contabilizado o tempo desde a admissão até à triagem; Espera para 1.ª Observação – Média do tempo de espera para ser observado/a pelo médico/a, sendo contabilizado o tempo desde a triagem até à 1.a observação;

– Média do tempo de espera para ser observado/a pelo médico/a, sendo contabilizado o tempo desde a triagem até à 1.a observação; Em Observação – Média do tempo em observação, sendo contabilizado o tempo desde a primeira observação pelo/a médico/a até à alta do serviço de urgência. Inclui, por exemplo, o tempo para realização de meios complementares de diagnóstico (exames) e da terapêutica necessária à estabilização do doente (por exemplo, medicação intravenosa).

O portal disponibiliza ainda: