O conceito de refeições comunais, embora possa parecer estranho para alguns adultos, não é novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, as “British Restaurants” promoviam este tipo de partilha de mesas, principalmente devido à escassez de alimentos, lembra o The Guardian. Hoje, no entanto, o motivo é diferente: trata-se de criar experiências sociais. Pablo Rivero, CEO da Resy, explica ao jornal britânico que estas mesas transformam o jantar numa experiência partilhada, onde nunca se sabe quem se vai sentar ao lado, o que acrescenta diversão e imprevisibilidade.

Embora reconheça que algumas situações poderem ser incómodas, para muitos jovens esta partilha oferece uma forma estruturada de interação offline. A geração Z, muito ligada ao mundo digital e, em muitos casos, a trabalhar de forma remota, procura estas experiências para combater a solidão: uma pesquisa da Oxfam revela que 47% dos jovens sentem-se sozinhos, e um relatório de 2023 nos EUA indicou que um terço dos homens entre 18 e 23 anos não tinha visto ninguém fora do seu agregado familiar na semana anterior.

Além do benefício emocional, fazer refeições socialmente traz vantagens psicológicas. Estudos mostram que quem come com outras pessoas sente-se mais feliz e satisfeito com a vida, e falar com desconhecidos aumenta a sensação de pertença. Os dados da Resy apontam ainda que um em cada sete jovens conseguiu até arranjar um encontro romântico num jantar comunal, oferecendo uma alternativa às aplicações de namoro digitais e criando oportunidades de encontros espontâneos.

Em resumo, para a geração Z, as mesas comunais não são apenas uma tendência: representam uma forma de socializar, quebrar a solidão e viver experiências partilhadas, mesmo que possam parecer desconfortáveis ou estranhas para outras gerações.

