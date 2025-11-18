Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O detido é suspeito do crime de tráfico de estupefacientes. Em agosto deste ano, terá sido apanhado na posse de 55,4 quilos de droga e de uma elevada quantia em dinheiro.

Segundo a PJ, o caso envolvia outros cúmplices, com quem o suspeito atuava em conjunto e mediante acordo prévio, com o objetivo de fornecer o produto a um grande número de pessoas ou em troca de um pagamento significativo.

O homem fugiu quando estava a ser transportado pela polícia dinamarquesa, permanecendo em parte incerta até agora. Após um trabalho de investigação “aturado e persistente”, a Unidade de Informação Criminal da PJ conseguiu localizá-lo e efetuar a detenção.

O suspeito poderá enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão e será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medida de coação.

