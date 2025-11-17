Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A visita enquadra-se no projeto de lançamento da constelação de satélites portugueses e que conta com o nome de José Saramago, Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa e Agustina Bessa-Luís.

Tem sido recebida a visita dos familiares de cada autor para a colocação de uma insígnia com o seu nome no satélite, iniciativa alinhada com a campanha “O Seu Nome no Espaço” que está a decorrer nas redes sociais da LusoSpace.

“Esta missão é importante por várias razões. É a primeira vez que Portugal vai ter uma constelação de satélites e será também a primeira constelação mundial de comunicações marítimas com tecnologia VDES”, explica Ivo Vieira, CEO da LusoSpace, citado pela RTP.

Os satélites vão operar com sistemas AIS (Automatic Identification System) e VDES (VHF Data Exchange System), permitindo comunicações seguras entre navios e autoridades marítimas.

Esta constelação vai permitir que todos os navios comuniquem entre si e partilhem informações sobre tráfego, derrames de petróleo e avistamentos de piratas.

___

