Em comunicado, a organização explica que "especialmente hoje, e até dia 21 de novembro (sábado), o Cristo Rei, em Almada, irá juntar-se a mais de 600 igrejas e monumentos em todo o mundo e iluminar-se de vermelho, a cor do sangue dos mártires, em solidariedade com os que sofrem por causa da fé".

A Semana Vermelha pretende chamar a atenção para as crescentes violações da liberdade religiosa e, de acordo com a Fundação AIS, reforçar o apelo global para que a comunidade internacional não ignore os cristãos que continuam a ser discriminados, ameaçados ou impedidos de praticar livremente a sua fé.

O monumento português junta-se assim a centenas de igrejas e edifícios emblemáticos iluminados em todo o mundo, numa iniciativa que, ano após ano, ganha maior expressão e visibilidade internacional.

