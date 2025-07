Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O padre Adelino Ferreira, da congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos) e pároco da Póvoa de Santa Iria, faleceu nesta terça-feira, dia 8 de julho, aos 43 anos, durante uma atividade com os escuteiros, na Suíça", informa o Patriarcado de Lisboa.

Segundo uma nota da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, o sacerdote foi "vítima de uma paragem cardíaca, em Kandersteg, na Suíça".

"A Missa de sufrágio pelo Padre Adelino vai ser celebrada nesta quarta-feira, dia 9 de julho, às 21h00, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, na Póvoa de Santa Iria. Neste momento, ainda não há qualquer informação acerca das celebrações exequiais", acrescenta o Patriarcado de Lisboa.

Nascido a 26 de setembro de 1981, em Massarelos, na Diocese do Porto, o Padre Adelino era membro dos Dehonianos desde 21 de setembro de 2000. Foi aluno da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, entre 2000 e 2008. Neste período, interrompeu os estudos entre 2002 e 2004, para fazer o estágio de vida religiosa no Seminário Missionário Padre Dehon, em Fânzeres, Gondomar, onde colaborou como educador do seminário menor.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Foi ordenado diácono a 13 de julho de 2008, na Sé do Porto, pelo então Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, e presbítero a 27 de setembro de 2009, na Igreja Paroquial de Santo André de Esgueira, em Aveiro, por D. António Francisco dos Santos, que, à data, era Bispo de Aveiro.

Desde 2019 que o sacerdote era membro da comunidade dehoniana da Casa de Santa Maria, no Forte da Casa, onde desempenhava as funções de superior e ecónomo, além de pároco da Póvoa de Santa Iria e de vigário adjunto da Vigararia de Vila Franca de Xira-Azambuja, no Patriarcado de Lisboa.