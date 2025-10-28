A partir de 1 de novembro, aos sábados e domingos, a série conduz os espectadores numa viagem pelas várias indústrias do tecido empresarial nacional — da saúde à agricultura, do comércio à indústria transformadora, da economia azul à defesa — para descobrir como estas organizações estão a inovar, crescer e resistir num contexto global em constante mudança.

Cada episódio apresenta empresas que representam o melhor da capacidade empreendedora portuguesa: negócios familiares com décadas de história que souberam reinventar-se, startups que desafiam convenções e líderes que apostam na transformação digital, na sustentabilidade e na inovação como motores de competitividade.

Ao longo dos episódios, o The Next Big Idea mostra como estas empresas têm superado desafios estruturais, adaptado modelos de negócio e encontrado novas formas de criar valor, mesmo em tempos de incerteza. A série revela também as dificuldades e oportunidades de crescer a partir de Portugal — o que significa competir em mercados internacionais, atrair talento, e contribuir para a prosperidade e resiliência da economia nacional.

O investimento é um tema central quando se fala de inovação e crescimento económico e ao longo da série vamos explorar diferentes mecanismos e, numa componente pedagógica, mostrar como as empresas podem avaliar opções e expandir os seus negócios para novos horizontes.

Cada história é contada com foco naquilo que realmente importa: as pessoas que constroem o futuro. Conversas com gestores, empreendedores e decisores que partilham visões sobre o que é preciso mudar para melhorar a vida das empresas portuguesas e garantir que a inovação continua a ser um pilar de desenvolvimento.

Paralelamente, a nova temporada acompanha algumas das principais iniciativas de inovação e empreendedorismo em Portugal, com destaque para o Web Summit, ponto de encontro global da tecnologia e das ideias.

The Next Big Idea é, assim, uma janela para o futuro da economia portuguesa, um retrato fiel e inspirador de quem ousa pensar diferente, reinventar-se e crescer. Uma série que mostra que a próxima grande ideia pode surgir numa fábrica, laboratório, startup ou negócio local e que leva a compreender o que move estas empresas e como contribuem para um Portugal mais competitivo, inovador e sustentável.

