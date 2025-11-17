Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PJ explicou que "o homem já com antecedentes policiais pelos crimes de sequestro e furto de veículo".

Foi através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração do Departamento de Investigação da Guarda, localizou, identificou e deteve o homem, que será presente no dia de amanhã "a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

O comunicado explica que "os factos em investigação reportam-se ao dia de ontem, 16 de novembro, quando o suspeito se deslocou a um restaurante, no Montijo, e efetuou vários disparos com uma arma de fogo, por motivos ainda não completamente apurados, que provocaram a morte das duas vítimas".

