O homem detido pela Polícia Judiciária pela autoria do duplo homicídio num restaurante no Montijo, na noite de domingo, ficou em prisão preventiva, decisão tomada pelo juiz de instrução do tribunal do Barreiro, onde José Augusto foi presente esta terça-feira, avança o CM.

José Augusto está indiciado pela morte de Pedro e Théo Ganança, pai e filho, de 60 e 22 anos, no restaurante 'O Apeadeiro de Sarilhos', que exploravam em conjunto desde fevereiro. Na origem do crime estará um diferendo sobre o negócio e a acumulação de dívidas apesar de o espaço ser bastante concorrido.

De relembrar que no domingo o suspeito entrou no restaurante perto da 20h e à frente de funcionários e clientes, tendo disparado sobre os dois homens. A seguir fugiu, mas foi localizado menos de 24 horas depois na zona de Vila Nova de Foz Coa, no distrito da Guarda.

