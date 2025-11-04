Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os veículos integram a frota da Transportes Sul do Tejo (TST), elevando para mais de 10% a percentagem de autocarros com emissões zero nesta operação. O primeiro veículo chegou em março de 2025 e, após uma fase de testes bem-sucedida, 26 autocarros entram ao serviço em novembro e os restantes 16 em fevereiro de 2026. Para suportar esta nova frota, foram instalados 23 carregadores duplos capazes de abastecer os 46 veículos elétricos, anuncia a Carris Metropolitana em comunicado enviado às redações.

O evento de apresentação decorreu na sede da TST e contou com a presença do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, dos presidentes das câmaras de Almada e Seixal, do Cardeal Américo Aguiar, e de representantes da AMT e do IMT, entre outras entidades. Esta iniciativa enquadra-se na estratégia de descarbonização da Área Metropolitana de Lisboa, procurando tornar a operação mais silenciosa, eficiente e amiga do ambiente.

Desde o início da sua atividade, há três anos, a Carris Metropolitana tem apostado na modernização da frota e na qualidade do serviço público. Em outubro de 2025, a operação na margem sul atingiu um recorde de 4 milhões de passageiros num só mês, com um grau de cumprimento acima dos 98%.