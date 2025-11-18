Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, em Cascais, Marcelo espera uma investigação "cabal" e "rápida" manifestando preocupação com a posição do Estado Português no processo de reprivatização parcial da companhia aérea.

O chefe de Estado referiu que "uma operação como a privatização da TAP implica candidaturas, implica interesse de vários candidatos", defendendo que, nesse contexto, "quanto menor for a dúvida sobre o que se passou, sobretudo há muito tempo, melhor é para a posição de Portugal".

"Quando se fala na TAP, o que importa é a posição de Portugal", defendeu o Presidente da República.

Como divulgado pelo 24notícias, a Polícia Judiciária está também a fazer buscas em empresas de consultadoria e escritórios de advogados.

Até ao momento, a companhia aérea não comentou as buscas. "A TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações", foi adiantado à CNN Portugal.

